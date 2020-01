“Ruba con noi o ti becchi il ferro”: tre ragazzi arrestati a Milano per rapina e minacce a coetanei (Di giovedì 9 gennaio 2020) Tre ragazzi, due dei quali minorenni, sono stati arrestati dalla polizia di Stato di Milano dopo aver rapinato e minacciato alcuni loro coetanei. I tre, ora trasferiti in diverse comunità di recupero, sono accusati di aver sequestrato le loro vittime e di averle costrette, in alcuni casi, a collaborare con loro in altre rapine, minacciando ritorsioni in caso contrario. Leggi la notizia su milano.fanpage

