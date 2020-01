Recensione di The New Pope, anticipazioni dei primi due episodi del 10 gennaio (Di giovedì 9 gennaio 2020) The New Pope il seguito di The Young Pope scritto e diretto da Paolo Sorrentino dal 10 gennaio su Sky Atlantic Sky Cinema in streaming su Now Tv Nove imperdibili episodi (da circa 50 minuti l’uno) per The New Pope atteso ritorno al mondo della serialità di Paolo Sorrentino, seguito, anche se con un titolo diverso, di The Young Pope. Scritta con Umberto Contarello e Stefano Bises, la serie Sky/HBO/Canal + è prodotta da Lorenzo Mieli e Mario Gianani per The Apartment e Wildside, parte di Fremantle, e co-prodotta da Haut et Court TV e The Mediapro Studio. Il distributore internazionale è Fremantle. Paolo Sorrentino ha diretto tutti e 9 gli episodi che si insinuano nelle dinamiche del Vaticano ricreato nei suoi luoghi simbolo grazie a un certosino lavoro artigianale durato mesi per ricostruire la facciata e gli interni della Basilica di San Pietro, la Cappella Sistina, compresa la ... Leggi la notizia su dituttounpop

Notiziedi_it : The New Pope di Sorrentino, il Vaticano e oltre: la condizione umana tra scandali e giochi di potere (recensione)… - monicaf76 : ?? Liu Jo THE LJ BAG ?? Recensione Monica Furio borsa - zazoomblog : The New Pope di Sorrentino il Vaticano e oltre: la condizione umana tra scandali e giochi di potere (recensione) -… -