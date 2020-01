“Questa è un’emergenza, è sparito il mio amico Kevin Bacon”: trovato morto l’uomo scomparso dopo un appuntamento su Grindr (Di giovedì 9 gennaio 2020) Incontra un ragazzo sull’app LGBTQ Grindr, lo uccide e si mangia parti del suo corpo. Il racconto raccapricciante sull’omicidio del 25enne Kevin Bacon da parte del 50enne Mark Latunski è agli atti della polizia di Corinna nel Michigan, Stati Uniti. Il giovane parrucchiere Bacon dopo l’incontro virtuale online la vigilia di Natale 2019 aveva raggiunto il chimico Latunski a casa sua. È infatti a qualche isolato dell’abitazione dell’assassino che il 28 dicembre, quattro giorni dopo, è stata ritrovata l’automobile della vittima, come riferisce il Washington Post. All’interno della casa di Latunski, la polizia ha trovato il corpo di Bacon appeso alle travi con una corda legata intorno alle caviglie oramai dissanguato dopo l’accoltellamento e lo sgozzamento. È dalla povera vittima appesa per i piedi che Latunski avrebbe asportato i genitali del ragazzo per poi mangiarseli. L’assassino, ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

