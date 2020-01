Prosegue la sinergia tra Unisannio e Mit: trenta studenti americani a Benevento (Di giovedì 9 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Sono trenta gli studenti del prestigioso Massachusetts Institute of Technology (Mit) che hanno cominciato oggi un percorso di formazione e di cooperazione con i Colleghi dell’Università degli Studi del Sannio. La cerimonia di avvio del programma si è tenuta presso la Sala della ex Biblioteca a Palazzo San Domenico. Prosegue, dunque, il programma di scambi culturali tra l’Ateneo sannita e le più importanti Istituzioni culturali e scientifiche degli Stati Uniti d’America. Un’iniziativa che, da tre anni a questa parte, rappresenta il fiore all’occhiello per l’Unisannio. Il programma di tirocinio, di lavoro congiunto e di scambio di esperienze culturali e scientifiche dura un mese ed è calibrato secondo una lettera d’intenti sottoscritta dall’Ateneo sannita con il Mit Misti Italy, l’organismo ... Leggi la notizia su anteprima24

