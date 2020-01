Piccole donne, recensione: una rilettura personale, fresca e rispettosa di un grande classico (Di giovedì 9 gennaio 2020) La recensione di Piccole donne: il film di Greta Gerwig con Saoirse Ronan, Emma Watson e Timothée Chalamet tratto dal romanzo di Louisa May Alcott è un adattamento brillante ed esemplare. Non spetta certo al cinema, nè tantomeno a questa nostra recensione di Piccole donne, ricordare o celebrare l'importanza del classico della letteratura firmato da Louisa May Alcott nel 1868. Eppure è particolarmente bello notare come questo nuovo film riesca non solo a dare nuova forza a personaggi tanto amati, ma anche a mostrarceli in una luce diversa, ancora più attuale e vicina a noi spettatori/lettori di oggi. Proprio per questo motivo, il nuovo Piccole donne è esattamente tutto quello che avremmo potuto desiderare da un nuovo adattamento cinematografico: brillante, personale, femminista. In un periodo in cui l'originalità sembra quasi essere ... Leggi la notizia su movieplayer

