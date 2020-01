Perché Nintendo non supporta i premi in denaro dei tornei di Super Smash Bros.? (Di giovedì 9 gennaio 2020) Durante una recente intervista, al presidente di Nintendo, Shuntaro Furukawa sono state poste una serie di domande riguardanti il ​​futuro dell'editore, una delle quali riguardava il supporto di Nintendo alle competizioni di Super Smash Bros., in particolare la sua riluttanza a sostenere i tornei Smash con premi in denaro."Gli eSport, in cui i giocatori competono sul palco per ottenere premi in denaro mentre il pubblico guarda, è uno dei fascini dei videogiochi", ha dichiarato Furukawa. "Non è che siamo contrari. Affinché i nostri giochi possano essere apprezzati da chiunque indipendentemente dall'esperienza, dal sesso o dall'età, vogliamo essere in grado di partecipare a una vasta gamma di eventi diversi. La nostra forza, ciò che ci differenzia dalle altre società, è questa diversa visione del mondo, non una somma di premi in denaro".La differenza principale sono i soldi. ... Leggi la notizia su eurogamer

Eurogamer_it : Perché #Nintendo non supporta i premi in denaro dei tornei di Super Smash Bros.? - fillo_albi : @Zeuseksy @NintendoItalia Non ne avevano le possibilità perché non sta a loro decidere quando far uscire i giochi.… - _Frenesia_ : Di cosa parleranno nel direct Nintendo di oggi e perché proprio di qualche stronzata legata a Pokémon Go? -