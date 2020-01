Pasquale Tridico e il reddito di cittadinanza che NON ha abolito la povertà (Di giovedì 9 gennaio 2020) Pasquale Tridico in un’intervista rilasciata ad Alessandro Barbera su La Stampa oggi, ammette finalmente che il reddito di cittadinanza non ha abolito la povertà e che la storia del 60% di riduzione è falsa, ad oggi. Si noti che nell’occasione il presidente dell’INPS scelto da Di Maio parla esattamente come uno del MoVimento 5 Stelle quando viene colto in fallo: invece di andare nel merito, gioca con le parole. Smentisce Di Maio sull’abolizione della povertà ma è molto più indulgente con le sue affermazioni: «La povertà purtroppo non è abolita, ma la misura sta dando ottimi risultati e ossigeno a milioni di italiani sfortunati». Lei ha sostenuto che il reddito ha ridotto la povertà del 60 per cento. Lo conferma? «In questo momento il reddito è distribuito fra poco più di un milione di nuclei familiari. Se a questi si aggiungono quelli previsti dalla relazione ... Leggi la notizia su nextquotidiano

