Parma, infortunio per Bruno Alves: lavoro differenziato in allenamento (Di giovedì 9 gennaio 2020) infortunio per Bruno Alves che ha lavorato a parte in allenamento a causa di una lombalgia, in dubbio per la partita col Lecce Bruno Alves è in dubbio per il posticipo di lunedì Parma – Lecce, si è infatti allenato a parte per un infortunio. Come riporta il report ufficiale dell’allenamento, il capitano dei crociati soffre di una lombalgia, mentre ieri si parlava soltanto di lavoro differenziato per gestioni dei carichi. Domani è previsto un allenamento a porte chiuse che farà chiarezza sulla gravità dell’infortunio. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

