Nazismo, su Spotify decine di playlist che inneggiano a Hitler e irridono le vittime della Shoah (Di giovedì 9 gennaio 2020) Nazismo, su Spotify decine di playlist che inneggiano a Hitler “Dozzine di playlist che inneggiano ad Adolf Hitler e irridono le vittime dell’Olocausto” sono presenti sulla nota piattaforma musicale Spotify. Lo rivela il quotidiano “Times of Israel” in un ampio servizio. Secondo il quotidiano israeliano, sulla piattaforma di streaming musicale si trovano canzoni con immagini di svastiche o simboli d’odio dei suprematisti bianchi, sequenze di canzoni di stampo chiaramente antisemita, nei quali si invita a “gasare” o uccidere gli ebrei, ma anche brani apertamente negazionisti dell’Olocausto. Come riporta Agi, i passaggi nelle canzoni sono inequivocabili: “Gasate la musica ebraica”, “Camera a gas per gli ebrei”, “Bruciate gli ebrei”, “Gasate quegli ebrei” oppure “l’Olocausto è stato uno scherzo”, “Ho appena scoperto che l’Olocausto è stato un fake” e ... Leggi la notizia su tpi

