LIVE Bulgaria-Germania 0-1 volley, Semifinale Preolimpico 2020 in DIRETTA: Sokolov in enorme difficoltà, i tedeschi sembrano avere il match sotto controllo (8-14) (Di giovedì 9 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11-17 Sokolov sbaglia il servizio al rientro dal time-out. 11-16 Pipe vincente di Atanasov, che sta facendo una discreta partita. Giani ferma subito il gioco per evitare che si ripeta la situazione del set precedente. 10-16 In rete la battuta di Karlitzek, entrato proprio per questo fondamentale. 9-16 Male Yosifov dai nove metri. 9-15 Si sblocca finalmente Sokolov, che trova un ottimo mani-out. 8-15 Bravo Bohme a sfruttare un errore in ricezione di Penchev. 8-14 Ancora una stampatona su Sokolov, questa volta da parte di Bohme. 8-13 Ace di Kaliberda, i punti di vantaggio tornano ad essere cinque. 8-12 Muro a uno di Grozer su Sokolv, mamma mia! 8-11 Fromm ci prova di seconda intenzione, ma Yosifov capisce tutto e ferma il numero uno tedesco. 7-11 Atanasov trova le mani di Kaliberda. 6-11 Grozer continua a martellare, muro bulgaro in grande ... Leggi la notizia su oasport

