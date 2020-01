LIVE Biathlon, Sprint 7,5 km Oberhof 2020 in DIRETTA: preziosissimo quarto posto per Dorothea Wierer, resta prima nella generale! (Di giovedì 9 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA GARA 15.52: La nostra DIRETTA si chiude qui. Grazie per averci seguito e buona serata appuntamento a domani con la Sprint maschile 15.49: Buone notizie dunque per Wierer che è la prima delle atlete in lotta per la Coppa del Mondo, gara discreta di Vittozzi che è 20ma, meno bene le altre azzurre. 15.47: Carrara chiude al 74mo posto 15.43: L’inserimento di Porshneva al 34mo posto toglie Sanfilippo dalla zona punti, azzurra 41ma 15.40: Un errore in piedi per Carrara 15.38: Tandrevold è 33maal momento 15.37: Questa La top 5 della Sprint di Oberhof: 1) Roeiseland (Nor), 2) Herrmann (Ger), 3) Simon (Fra), 4) Wierer (Ita), 5) Eckhoff (Nor) 15.35: Non ci sono altri inserimenti nelle posizioni alte della classifica 15.30: Hammerschmidt non sbaglia in piedi e potrebbe entrare in zona punti 15.28: Tre errori per Carrara a terra, ... Leggi la notizia su oasport

enricospada2 : DIRETTA LIVE - Riparte la caccia alla Coppa del Mondo femminile di biathlon con Dorothea Wierer prima in classifica… - zazoomnews : LIVE Sport DIRETTA 9 gennaio: Atp Cup biathlon Preolimpico volley e tanto altro - #Sport #DIRETTA #gennaio:… - zazoomblog : LIVE Biathlon Sprint 75 km Oberhof 2020 in DIRETTA: Dorothea Wierer deve difendersi dalle arrembanti norvegesi -… -