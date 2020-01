Lillo&Greg in Gagmen al Teatro Olimpico dal 14 gennaio (Di giovedì 9 gennaio 2020) Tornano a grande richiesta al Teatro Olimpico gli spumeggianti Lillo&Greg con lo sfavillante “varietà” Gagmen. La storica coppia della comicità ripropone i propri intramontabili cavalli di battaglia e novità assolute sotto forma di sketches. Gagmen riporta in auge vecchie glorie del duo che, strizzando l’occhio al noto filone cinematografico dei supereroi fumettistici, punta a far ridere di pancia anche il più serio degli spettatori. I due comici si rivelano, dunque, supereroi della risata con un’esilarante scaletta che attinge sia dal loro repertorio teatrale che a quello televisivo e radiofonico, portando sul palco sketch come “Che, l’hai visto?” o “Normal Man” (rubriche cult del popolare programma radiofonico 610 condotto dai due). Tra le novità di quest’anno “Prontuario” gag dove un distinto inglese, con bombetta e ombrello, ha urgenza di procurarsi degli stupefacenti per ... Leggi la notizia su romadailynews

