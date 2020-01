L’ex calciatore Fabrizio Miccoli è stato condannato in appello a 3 anni e 6 mesi per estorsione aggravata dal metodo mafioso (Di giovedì 9 gennaio 2020) La Corte d’appello di Palermo ha condannato Fabrizio Miccoli, ex calciatore di Juventus, Benfica e Palermo, a 3 anni e 6 mesi per estorsione aggravata dal metodo mafioso, confermando la sentenza di primo grado. Miccoli era accusato di aver chiesto al Leggi la notizia su ilpost

TgrSicilia : L'ex calciatore del #Palermo Fabrizio #Miccoli e' stato condannato a 3 anni e 6 mesi per estorsione aggravata dal m… - OfficialSSLazio : ???? Tanti auguri di buon compleanno a Beppe Favalli! 4??8?? candeline per l'ex calciatore biancoceleste ?? - LaCnews24 : L'ex calciatore Miccoli condannato per estorsione aggravata da metodo mafioso #calabrianotizie #newscalabria -