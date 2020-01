Juventus-Icardi, l’Inter pronta a sparare altissimo (aspettando il PSG) (Di giovedì 9 gennaio 2020) Juventus-Icardi, un affare non di certo impossibile. Nelle ultime ore, l’argentino, si è detto felice della sua esperienza a Parigi e desideroso di prolungarla (con il riscatto del PSG). I ben informati però si dicono certi che la prima scelta del bomber e della sua famiglia sia quella di ristabilirsi in Italia. Per questo motivo l’ex capitano nerazzurro starebbe vagliando tutte le possibilità, compresa quella di un trasferimento alla Juventus a Giugno. I bianconeri non hanno mai nascosto l’interessamento per il giocatore (2 anni fa fu lo stesso Paratici ad ammetterlo), ma perché questo affare possa concretizzarsi devono superarsi ben due ostacoli. Juventus-Icardi, l’Inter non farebbe sconti ai bianconeri Punto numero uno: Icardi dovrà opporre il proprio rifiuto al riscatto ad opera del PSG. Secondo ostacolo: la richiesta dell’Inter sarebbe altissima, ... Leggi la notizia su juvedipendenza

GoalItalia : Tra Icardi e la Juventus non è ancora finita [?? Repubblica] - Aquila6811 : RT @calciomercatoit: ??#Inter - #Icardi si oppone al #Psg e rispunta la #Juventus (La Repubblica) ??#CMITmercato - infoitsport : Calciomercato Juventus, Icardi sogna i bianconeri: si tratta con Psg e Inter -