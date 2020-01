Justin Bieber rivela: ‘Ho la malattia di Lyme’ (Di giovedì 9 gennaio 2020) Sul conto di Justin Bieber è stato scritto di tutto, visti anche gli epsiodi di cui è stato protagonista negli ultimi anni e soprattutto dopo la pausa che aveva annunciato di volersi prendere per la troppa infelicità accumulata. Ora è l’artista canadese, appena tornato sulle scene con il singolo Yummy, a fare chiarezza in un post su Instagram. La rivelazione di Justin Bieber “Molte persone continuavano a dire che Justin Bieber sembrava una m***a, che ero sotto metanfetamine, ma non si sono rese conto che recentemente mi è stata diagnosticata la malattia di Lyme, e anche una mononucleosi cronica che ha colpito la mia pelle, le funzioni del cervello e la mia salute in generale“, ha scritto il cantante in un lungo messaggio. La popstar canadese ha poi aggiunto che tutto questo “sarà raccontato in una docu-serie che pubblicherò a breve su Youtube”. Bieber ... Leggi la notizia su tvzap.kataweb

Agenzia_Italia : Justin Bieber ha detto di avere la malattia di Lyme. Di cosa si tratta - SkyTG24 : Justin Bieber rivela: 'Ho la malattia di Lyme' - LaStampa : L’artista canadese rivela in un post su Instagram di avere contratto la sindrome causata dalla puntura delle zecche… -