Infortunio in casa Juve, Higuain in dubbio per la partita contro la Roma (Di giovedì 9 gennaio 2020) Juventus, lieve Infortunio per Gonzalo Higuain. Il calciatore argentino è alle prese con un affaticamento muscolare alla coscia sinistra. Condizioni da valutare in vista della partita di campionato contro la Roma. Juventus, Infortunio muscolare per Gonzalo Higuain. Al termine della seduta di allenamento del 9 gennaio l’attaccante argentino ha riportato un problema alla coscia sinistra. Le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni per capire se possa prendere parte alla sfida di campionato contro la Roma di Fonseca. fonte foto https://twitter.com/Juventusfc Juventus, leggero Infortunio per Gonzalo Higuain L’aggiornamento sulle condizioni di Gonzalo Higuain arriva direttamente dai canali ufficiali della Juventus che nel report dell’allenamento del 9 gennaio ha confermato il lieve Infortunio per il Pipita, alle prese con un affaticamento muscolare ... Leggi la notizia su newsmondo

