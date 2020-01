In Austria Verdi e Popolari insieme per il clima. In Italia invece il centrodestra ostile è un problema per l’impegno climatico (Di giovedì 9 gennaio 2020) Ormai è stato approvato dal congresso dei Verdi Austriaci a larghissima maggioranza (del 98%): l’accordo per il governo dell’Austria con i Popolari conservatori di Sebastian Kurz è cosa fatta.La parte del programma del nuovo governo Austriaco dedicata al clima è molto avanzata: raggiungere la neutralità carbonica entro il 2040 (10 anni prima della recente proposta europea), produrre il 100% dell’elettricità da fonte rinnovabile entro il 2030, introdurre una tassa sui voli aerei di 12 euro, adottare misure di carbon pricing entro il 2022 e sostenere una carbon tax anche a livello europeo.Un simile programma è certo anche il frutto del successo elettorale dei Verdi Austriaci che hanno ottenuto circa il 14% dei voti, rientrando in Parlamento - dal quale erano stati esclusi la scorsa legislatura per non aver superato lo ... Leggi la notizia su huffingtonpost

