I 10 giochi da tavolo più attesi del 2020 (Di giovedì 9 gennaio 2020) Il 2019 è stato un anno di grandi board game, e il 2020 non si preannuncia da meno. Il prossimo grande appuntamento per gli appassionati è la fiera di Modena Play 2020 dal 3 al 5 aprile, quando verranno presentate e mostrate le novità più interessanti. Ma già oggi ci sono diverse news decisamente ghiotte, tra edizioni italiane di grandi giochi e progetti in arrivo tramite editori tradizionali e crowdfunding su Kickstarter. Spiriti isolani, cavalieri della tavola rotonda, party fantasy: scopriamo allora quali sono i 10 giochi da tavolo più attesi del 2020 nella gallery in alto. I 10 giochi da tavolo più attesi del 2020 Wired. Leggi la notizia su wired

Mania48Mania53 : RT @Urielbertolami: Caro #Conte , ora le spiego perche #Serraj l'ha mandata affanculo. Quando vuole giocare in un tavolo con 2 mazzi di car… - RinoSimeoni : RT @Urielbertolami: Caro #Conte , ora le spiego perche #Serraj l'ha mandata affanculo. Quando vuole giocare in un tavolo con 2 mazzi di car… - fabri_61 : RT @Urielbertolami: Caro #Conte , ora le spiego perche #Serraj l'ha mandata affanculo. Quando vuole giocare in un tavolo con 2 mazzi di car… -