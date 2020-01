Grande Fratello Vip, Licia Nunez accusa Imma Battaglia di tradimento | Eva Grimaldi reagisce (Di giovedì 9 gennaio 2020) Ha fatto immediatamente parlare di sé Licia Nunez, la concorrente della nuova edizione del Grande Fratello VIP nota alle cronache per la sua relazione con Imma Battaglia, moglie di Eva Grimaldi. Licia Nunez, messaggi alla ex dalla casa del Grande Fratello Vip Appena entrata nella casa del Grande Fratello, anzi… per la verità ancora prima … L'articolo Grande Fratello Vip, Licia Nunez accusa Imma Battaglia di tradimento Eva Grimaldi reagisce proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

GrandeFratello : ... facciamo un brindisi alla loro libertà emotiva e ad una vita magnifica! ?????? (CIT) Un ventennale di Grande Frat… - GrandeFratello : In diretta dalla conferenza stampa di #GFVIP sveliamo in esclusiva i nostri nuovi concorrenti: ladies and gentlemen… - insopportabile : Incredibile che ancora non si sia fatto il Grande Fratello Tweet. #GFVip -