Follia in famiglia: uccide la cugina e il marito di lei, poi si spara alla testa (Di giovedì 9 gennaio 2020) Pomeriggio di sangue a Formia, paese in provincia di Latina. Verso le ore 18 di oggi, giovedì 9 gennaio, un uomo di 68 anni ha sparato ed ucciso prima la cugina e poi il marito di quest’ultima, nel frattempo intervenuto per cercare di salvare la vita alla coniuge. La seconda vittima è stata ammazzata dunque in un secondo momento. L’omicida è poi entrato in casa ed ha utilizzato la stessa arma, una pistola calibro 22, per uccidersi con un colpo in testa. Secondo quanto ipotizzato, pare che alla base del duplice assassinio e del suicidio ci siano motivazioni di natura economica. Al lavoro i Carabinieri, che sono ancora sul posto e stanno cercando di delineare la vicenda. Una condomina del palazzo ha effettuato la prima chiamata al 112 alle 17.40, dopo aver visto il cadavere della donna, Fausta Forcina di 67 anni. Poi i Carabinieri hanno fatto l’altra terribile scoperta. ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

