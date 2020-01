Fabio Testi età, altezza, peso, carriera e vita privata: tutto sull’attore italiano (Di giovedì 9 gennaio 2020) Non sono passate neanche 24h dall’inizio della nuova edizione del Grande Fratello Vip 2020 e già un concorrente ha messo a rischio la sua permanenza nella casa più spiata d’Italia. Fabio Testi sembra essere a a rischio espulsione. L’attore si sarebbe lasciato andare a un commento volgare e sessista che potrebbe costargli l’avventura nel reality di Canale 5. In attesa di scoprire nella puntata di domani, 10 gennaio 2020, cosa accadrà al concorrente, scopriamo qualche curiosità su di lui. Quanti anni ha Fabio Testi? È sposato? Ha figli? Com’è iniziata la sua carriera nel mondo del cinema? Quali film ha interpretato? Ecco tutte le risposte a queste domande. Leggi anche –> Grande Fratello Vip 4: Fabio Testi rischia l’eliminazione per la sua frase sessista Fabio Testi: la vita privata Fabio Testi è nato a Peschiera del Garda, in provincia di Verona, il 2 agosto ... Leggi la notizia su urbanpost

