City of crime, la recensione: caccia all’uomo per le vie del crimine (Di giovedì 9 gennaio 2020) La recensione di City of crime, thriller metropolitano prodotto dai fratelli Russo con Chadwick Boseman e Sienna Miller. La nostra recensione di City of crime potrebbe iniziare come una lista della spesa. Un detective dal grilletto facile. Una caccia all'uomo. Una corsa contro il tempo. Cospirazioni segrete portate alla luce. Ci sono parecchi ingredienti intriganti in questo thriller metropolitano prodotto da Joe e Anthony Russo, i registi di Avengers: Endgame, e intepretato da un cast stellare del calibro di Chadwick Boseman, Taylor Kitsch, Sienna Miller e J.K. Simmons. Ingredienti che, se ben amalgamati, possono dare vita, se non a un grande film, a un ottimo prodotto di genere. City of crime riesce nell'intento di tenere sveglio l'interesse dello ... Leggi la notizia su movieplayer

3cinematographe : Quanto c'è del #MCU in #CityOfCrime - Outcastlive : City of Crime ci mostra un Chadwick 'Black Panther' Boseman impegnato come poliziotto nella dura New York. Lo racco… - CinemApp_Cinema : RT fpontiggia1: #CityofCrime, aka 21BridgesMovie, non mi è piaciuto. No, rettifico: #CityofCrime è brutto. La mia r… -