Cameriera di un ristorante chiede un giorno di ferie, il suo capo le dice di no e la minaccia di licenziarla, poi succede l’incredibile (Di giovedì 9 gennaio 2020) Questa storia ci insegna che talvolta inseguire i propri sogni e le proprie passioni, può rivelarsi una fortuna, nonostante le difficoltà apparenti. Quello che è accaduto ad Emily Culhane ne è la prova: la ragazza che lavora in una tavola calda di Limerick, in Gran Bretagna, chiede al suo capo un giorno di ferie per poter assistere al concerto del suo gruppo preferito di cui è una fan accanita. L’uomo però, oltre a negarle il giorno di ferie, la minaccia di licenziarla, se nonostante il suo rifiuto, avesse deciso comunque di non presentarsi al lavoro. Ma l’occasione per Emily di poter vivere una serata memorabile in compagnia dei suoi beniamini all’Electric Picnic, è più forte di tutto e così incurante del rifiuto, si reca la concerto con la prevedibile conclusione di essere licenziata subito dopo. La ragazza però non accetta il comportamento scorretto del suo titolare e ... Leggi la notizia su baritalianews

Vagabondo entra in un ristorante e la Cameriera invece di cacciarlo si offe di pagare lei il pranzo - quando l’uomo finisce di pranzare e va via la Cameriera non può credere a ciò accade : Una cameriera di un ristorante in Texas, Maria, un giorno ha visto entrare nel locale dove lavorava un Vagabondo dall’aspetto molto trascurato e sporco. l’uomo è entrato nel locale e si è messo a sedere. Nessuno degli altri clienti voleva sedersi vicino a lui e nessuno dei camerieri voleva servirlo anche perché emanava un cattivo odore invece la cameriera Maria gli si è avvicinata e gli ha detto che poteva ordinare tutto ciò che voleva e poi ...

Raffael11574075 : RT @Giorgio_Vanni: In un Ristorante a Roma, Martina, una simpaticissima cameriera siciliana, mi ha chiesto di fare una foto con lei, dicend… - DanielaCaglioni : *sto ridendo troppo* alla cassa del ristorante con i miei genitori e mia nonna la cameriera mi dice: si così la pro… - JessicaSirenio : In un ristorante deserto ho dovuto aspettare 20 minuti prima di alzarmi per cercare una cameriera per poi pagare un cappuccino 25 aed -