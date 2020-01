Benevento, operazione antidroga dei carabinieri all’alba: nove arresti (Di giovedì 9 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoI carabinieri della compagnia di Benevento, supportati da unità cinofile, stanno dando esecuzione a nove ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal giudice per le indagini preliminari di Benevento all’esito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Benevento e denominata dagli inquirenti “Mercato rionale”, nei confronti di nove beneventani per i reati di detenzione illecita e spaccio continuato di stupefacenti dal mese di marzo 2019. Ulteriori dettagli nella conferenza stampa fissata per le 11.30 presso la Procura della Repubblica di Benevento. L'articolo Benevento, operazione antidroga dei carabinieri all’alba: nove arresti proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

