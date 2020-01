Avere un cane allunga la vita (lo dice la scienza) (Di giovedì 9 gennaio 2020) Cani: fanno di tutto per consolarciCi asciugano le lacrimeCome reagiscono al nostro piantoCi corrono incontroNon tutti, peròSi prendono cura di noiAccarezzarli ci fa beneCon loro torna il buon umoreLa Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri Fnomceo conferma (finalmente) una verità che in tanti erano già pronti a sostenere. Avere un cane allunga la vita. A dirlo questa volta è la scienza, e in particolare uno studio apparso su Circulation – la rivista dell’American Heart Association – e riportato sulla pagina della federazione, dottoremaeveroche.it. Lo studio americano ha raccolto i risultati di quasi 70 anni di ricerche globali – pubblicate tra il 1950 e il maggio del 2019 – che hanno coinvolto quasi 4 milioni di persone negli Stati Uniti, in Canada, Scandinavia, Nuova Zelanda, Australia e Regno Unito. La dottoressa Caroline Kramer, endocrinologa e autrice ... Leggi la notizia su vanityfair

