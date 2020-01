Antonio Zequila al GF Vip 4 2020: biografia, vita privata e chi è. (Di giovedì 9 gennaio 2020) Antonio Zequila al GF Vip 4 2020: biografia, vita privata e chi è. Ebbene sì, nel cast di questa quarta edizione del Grande Fratello 2020 spicca il nome di Antonio Zequila, attore cinematografico e di fotoromanzi, ma ancor più famoso personaggio televisivo. Zequila ha, infatti, raggiunto una notevole notorietà il 22 gennaio 2006 con la furiosa litigata con Adriano Pappalardo durante una puntata di Domenica in. L’evento è diventato un vero e proprio fenomeno capace di trasformare Zequila in un vero e proprio meme, ma anche di far perdere la conduzione del programma RAI a Mara Venier. Antonio Zequila: la biografia del noto personaggio televisivo La carriera dell’attore descrive una notevole versatilità in quanto a progetti intrapresi. Zequila recita in diversi film tra gli anni ’90 e il 2000 (Delizia, Sapore di Donna, Legittima Vendetta, Omicidio al ... Leggi la notizia su termometropolitico

