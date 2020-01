Antonio Caprarica: "Harry un debole e Meghan la sua burattiniaia. Fare i reali part-time è ridicolo" (Di giovedì 9 gennaio 2020) “Harry, prima di sposarsi, disse in un’intervista: ‘What Meghan wants, Meghan gets’, quello che Meghan vuole, Meghan ottiene: chiaramente ha ottenuto ciò che voleva”. Antonio Caprarica, commentando con l’Huffpost la nascita del piccolo Archie, lo aveva prospettato: ora va in scena la star, prepariamoci alle sorprese. E la sorpresa, degna dei migliori plot twist di una serie tv, è arrivata: i duchi di Sussex hanno annunciato la loro rinuncia allo status di membri senior della famiglia reale. Un divorzio amaro, avvenuto all’insaputa di Buckingham Palace, che assiste spiazzata all’allontamento del nipote preferito. Per Caprarica - storico giornalista del Tg1, per anni corrispondente da Londra per narrare le vicende dei Windsor, di recente uscito in edicola con un libro sulla tormentata vita di Victoria, “La ... Leggi la notizia su huffingtonpost

