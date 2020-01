Zarif: no escalation ma ci difenderemo

L'Iran "non vuole unama cicontro ogni aggressione". Lo afferma il ministro degli Esteri iraniano, Javad, dopo l'attacco alle due basi in Iraq che ospitano le truppe americane. L'attacco iraniano è iniziato all'1,20 di notte ora locale, la stessa ora in cui è stato ucciso il generale Qassem Soleimani a Baghdad venerdì scorso. Lo riferiscono i media iraniani. L'agenzia Fars news precisa che Teheran ha lanciato i missili di propria produzione 'Ghiam' e 'Fateh'.(Di mercoledì 8 gennaio 2020)