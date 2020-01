Valencia-Real Madrid, Supercoppa di Spagna 2019 (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Valencia – Real Madrid martedì ore 20:00 Il Valencia e il Real Madrid si affronteranno stasera nella prima semifinale della “nuova” Supercoppa di Spagna. Ci arrivano entrambe dopo un positivo turno di campionato, al rientro dalla pausa natalizia, e dopo un viaggio in Arabia Saudita, a Gedda, dove si giocheranno tutte e tre le partite del torneo. Sabato scorso, in una partita meno facile di quanto possa sembrare dal risultato, il Real ha battuto per 3-0 in trasferta il Getafe, una squadra di buon livello. Courtois ha compiuto numerosi interventi, e il Getafe è rimasto in partita fino alla fine. Il Real ha così di nuovo raggiunto il Barcellona in testa alla classifica. Il Valencia ha battuto per 1-0 l’Eibar al Mestalla, superando il Getafe e agganciando la Real Sociedad al quinto posto. Sono in buona forma sia il Valencia che il Real Madrid, dopo un inizio di ... Leggi la notizia su ilveggente

