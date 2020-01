Una vita anticipazioni 9 gennaio 2020: Telmo prova a salvare Celia e Felipe (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Nella puntata di Una vita, in onda giovedì 9 gennaio 2020 su Canale 5, Padre Telmo tenterà un rimedio estremo per salvare Celia e Felipe dalla malattia: anticipazioni. Una vita torna con la puntata di giovedì 9 gennaio 2020 e le anticipazioni ci riportano in casa Alvarez-Hermoso, dove Padre Telmo è deciso a provare ancora un rimedio per far guarire i due coniugi. L'appartamento di Celia e Felipe è ancora in quarantena e la loro situazione desta sempre maggiore preoccupazione, soprattutto quando dalle stanze non proviene più alcun segno di vita. Padre Telmo, però, non si dà per vinto: ha promesso a Lucia che avrebbe salvato le loro vite, per questo decide di somministrare ai due moribondi un farmaco sperimentale che dovrebbe garantire buone speranze di guarigione. Lucia ... Leggi la notizia su movieplayer

