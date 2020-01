Una mamma di Ascoli partorisce il decimo figlio con il quinto parto cesareo (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Andrea Pegoraro La donna ha dato alla luce Miriam il 30 dicembre all'ospedale San Giovanni Battista di Foligno dopo un delicato intervento chirurgico Il 30 dicembre ha dato alla luce il suo decimo figlio con il quinto parto cesareo. La protagonista di questa bella storia è Sara Alesi, una mamma di 40 anni di Ascoli Piceno mentre la nuova nata è Miriam. La famiglia è composta da papà Nazzareno Concetti, un architetto di 42 anni, da sette femmine e tre maschi. Il parto è avvenuto all’ospedale San Giovanni Battista di Foligno, in provincia di Perugia. Il 28 dicembre la famiglia di Sara ha deciso il ricovero al nosocomio umbro e due giorni dopo la donna, che insegna alle scuole elementari, si è sottoposta al delicato intervento chirurgico. La bimba e la mamma stanno bene e domenica 5 gennaio hanno potuto rientrare a casa. Come detto si è trattato di un’operazione complessa anche ... Leggi la notizia su ilgiornale

