Ultime Notizie Roma del 08-01-2020 ore 17:10 (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio la redazione in studio a Giugliano Ferrigno essere in primo piano gli Stati Uniti sarebbero stati informati in anticipo dell’attacco iraniano alle loro basi dagli iracheni quali erano stati allertati da Teheran lo sostiene una fonte diplomatica araba citata dalla zia Nella secondo la fonte avrebbe comunicato Washington quali basi sarebbero state colpite dopo avere ricevuto comunicazione dagli iraniani intanto alla Casa Bianca sono presenti membri del team di sicurezza nazionale del presidente Trump ha annunciato che farà una dichiarazione Boris Johnson il primo ministro inglese parlando la camera dei comuni ha escluso vittime americane e britanniche tutti i lidi anche i soldati italiani messi in sicurezza in un bunker a erbil dell’esercito di Baghdad non sarebbe stato colpito nessuno militare ... Leggi la notizia su romadailynews

