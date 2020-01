Taranto, morto di leucemia a 17 anni: al via processo di beatificazione per Pierangelo Capuzzimati (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Tra due giorni prenderà il via solennemente il processo di beatificazione di Pierangelo Capuzzimati, 17enne tarantino morto di leucemia nel 2008 dopo aver affrontato la malattia con estrema dignità e come occasione per meditare ancora di più e per sentire Gesù "come un vero amico". Leggi la notizia su fanpage

