Star Wars: perché Rey e Kylo Ren incarnano due anime opposte della saga (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Due personaggi per due approcci diversi al mito StarWarsiano: ecco perché Rey e Kylo Ren rappresentano due anime diverse della trilogia sequel. La morale della nuova trilogia di Star Wars riassunta in una sola immagine. Ci piace immaginarla così. Come un'involontaria (forse) allegoria messa in scena attraverso due anime in conflitto, due personaggi costretti a confrontarsi con l'enorme mito che li ha preceduti. Stiamo parlando di una delle sequenze più evocative e originali di Star Wars: L'ascesa di Skywalker. Una sequenza talmente d'impatto da essere scelta come bigliettino da visita di Episodio IX sin dal primo teaser-trailer. Rey è braccata da Kylo Ren. La ragazza inquieta sente sul collo il fiato del ragazzo arrabbiato. Rey corre in avanti mentre Ben Solo incalza ... Leggi la notizia su movieplayer

