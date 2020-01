Senzatetto condannato 8 anni per odio religioso: “Non è un fanatico, solo per i media un terrorista” (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Mohammed Rahrdoun è stato condannato a otto anni di reclusione con l'accusa di tentato omicidio aggravato dall'odio religioso. "L'attenzione mediatica su questo episodio è stata molto esagerata, così come il volerlo legare a questioni religiose - ha dichiarato a Fanpage.it l'avvocato dell'uomo - Anche perché al collo della vittima non sono state trovare catenine". Leggi la notizia su roma.fanpage

Senzatetto condannato Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Senzatetto condannato