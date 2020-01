Sanremo 2020, i biglietti per l’Ariston ufficialmente in vendita (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Accompagnati dalle solite polemiche in merito a prezzi ed esclusività della manifestazione, il Festival di Sanremo 2020 ha finalmente messo in vendita aperta i biglietti per i cinque giorni di programmazione. Come noto, la kermesse vedrà il via il prossimo 4 febbraio, nella località ligure storicamente sede della competizione; il Teatro Ariston, da sempre sede della cerimonia, metterà a disposizione come ogni anno una serie limitata di ticket, riservata al pubblico pagante e disposto a spendere le considerevoli cifre messe in cartello dagli organizzatori. Galleria e platea, ecco quanto vengono a costare gli abbonamenti per le cinque serate di Sanremo 2020, in vendita dall’otto gennaio al Teatro Ariston Al momento, gli unici ticket messi in vendita dal Teatro Ariston per Sanremo 2020 sono quelli in formato-abbonamento. In attesa di ulteriori notizie in merito alle singole serate ... Leggi la notizia su velvetgossip

