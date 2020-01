"Roger, svegliati!". Dalla Svizzera l'appello a Federer per il clima e contro Credit Suisse (Di mercoledì 8 gennaio 2020) “Roger, adesso svegliati!”. Il grido arriva Dalla Svizzera e su Twitter si sta diffondendo di minuto in minuto. Destinatario: Roger Federer. Il celebre tennista ha annunciato - insieme ad altri colleghi - che volerà in Australia qualche giorno prima dell’inizio degli Australian Open, per raccogliere fondi contro gli incendi che stanno devastando il Paese. I suoi concittadini, però, gli chiedono di compiere anche un altro gesto necessario, a loro parere, dato il momento storico: interrompere i rapporti con la banca Credit Suisse, suo sponsor. O, magari, convincerla a cambiare politica.@RogerFederer The tournament you have won 6 times is being affected by the climate crisis and @CreditSuisse invests on it by funding fossil fuel companies. Please #Rogerwakeupnow and don't let them use you for their dirty profit. Be a #climatechampion— Kevin ... Leggi la notizia su huffingtonpost

