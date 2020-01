Rita Rusic svela il suo sogno: “Voglio fare uno show con Barbara d’Urso” (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Grande Fratello Vip, Rita Rusic confessa: “Voglio fare uno show con la d’Urso e la De Filippi” Finalmente stasera andrà in onda su Canale 5 la prima puntata del GF Vip di Alfonso Signorini. E tra i tantissimi concorrenti che varcheranno la famosa porta rossa della casa più spiata dagli italiani ci sarà anche la popolare produttrice cinematografica Rita Rusic. Per quest’ultima sarà la sua prima partecipazione assoluta ad un reality show. Come se la caverà nelle vesti di concorrente del Grande Fratello Vip 4? Chissà, intanto la Rusic ha rilasciato una breve intervista sull’ultimo numero del settimanale Tv Sorrisi e Canzoni. E in questa circostanza ha rivelato qual è il suo sogno più grande una volta finito il reality: “Una volta uscita da qui vorrei fare uno show in prima serata con Maria De Filippi e la mia amica Barbara d’Urso…Sarebbe ... Leggi la notizia su lanostratv

