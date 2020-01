Riesplode la guerra in Darfur: si teme per il futuro del Sudan (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Il Sudan, una delle nazioni africane con un ruolo politico e geo-strategico di primissimo piano nel continente africano, ricorderà il 2019 come un anno epocale per la sua storiografia. Negli ultimi mesi, nella nazione africana cerniera tra il Sahel e l’Africa subsaharina, è andata in scena infatti una vera e propria rivoluzione che ha portato alla caduta del trentennale regime di Omar Al Bashir. Le strade e le piazze si sono infiammate, studenti e donne hanno invocato diritti e democrazia, le forze militari hanno represso le manifestazioni e sparato sulla folla, e poi è seguito il tempo dei dialoghi, dei compromessi, delle trattative e della formazione di un esecutivo transitorio che, seppur lacunoso in alcuni punti, è stato accolto dalla comunità internazionale e dall’opinione pubblica come la prima pietra fondante della futura democrazia Sudanese. Ma in che direzione sta ... Leggi la notizia su it.insideover

