Reddito di cittadinanza, un marocchino distrugge tutto per i soldi in ritardo: il commento di Matteo Salvini (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Il Reddito di cittadinanza continua a spaccare in due l'opinione pubblica, ma soprattutto il mondo della politica. Per il premier Giuseppe Conte è tutto bellissimo perché sostiene che grazie alla tessera gialla la povertà assoluta sia calata del 60%, però è innegabile che ci siano tante falle nel si Leggi la notizia su liberoquotidiano

matteosalvinimi : ?? Reddito di cittadinanza, il pagamento del sussidio ritarda e un cittadino marocchino 39enne sfascia l'ufficio pos… - Fontana3Lorenzo : ?? INCREDIBILE?? A Piove di Sacco nel padovano, appena l’impiegata gli ha comunicato che i soldi del reddito di ci… - Mov5Stelle : Chissà perché Tv e giornali accendono i riflettori solo sulle anomalie rappresentate dai furbetti (prontamente puni… -