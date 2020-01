Pellezzano, domato incendio in località Acqua del Corvo (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiPaura a Pellezzano per un incendio divampato in località “Acqua del Corvo”, dove in mattinata, nella parte esterna di un’abitazione privata si sono sviluppate delle fiamme, a seguito di un’operazione di pulizia eseguita dai proprietari terrieri di un’area delimitata. Il pericolo maggiore è derivato dall’estensione del rogo, alimentato a causa del vento, che ha reso indomabile le fiamme mettendo a rischio anche la vegetazione dell’ambiente circostante. Provvidenziale è risultato l’intervento della Protezione Civile “S. Maria delle Grazie”, in collaborazione con gli operatori dello SMA Campania, sede di Pellezzano, che allertati da alcuni residenti della frazione Capezzano dopo aver avvistato un denso fumo nero che si alzava nell’aria, sono immediatamente giunti sul posto con un’adeguata strumentazione per domare l’incendio. Sul posto è giunto anche ... Leggi la notizia su anteprima24

Pellezzano domato Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Pellezzano domato