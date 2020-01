Parco Nemorense: un capolavoro di incompetenza (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Lavori straordinari fermi, verde in stato di abbandono, il chiosco e gli arredi urbani del Parco vandalizzati, i lavoratori del Caffè Nemorense senza un lavoro ancora per diversi mesi. Succede al Parco Virgiliano al quartiere Nomentano che non resta che sperare venga riconsegnato ai cittadini nei tempi prestabiliti. Leggi la notizia su roma.fanpage

