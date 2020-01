Oscar 2020: la cerimonia non avrà un conduttore, come nella passata edizione (Di mercoledì 8 gennaio 2020) La cerimonia di consegna dei premi Oscar 2020 non avrà un conduttore, come accaduto nella precedente edizione. Gli Oscar 2020, come accaduto un anno fa, saranno consegnati senza un conduttore tradizionale e a confermarlo è Karey Burke, presidente di ABC. L'edizione 2019 aveva dovuto fare i conti con l'assenza di un presentatore dopo che Kevin Hart aveva rinunciato all'incarico a causa della pubblicazione di alcuni vecchi tweet dal contenuto controverso. La cerimonia di consegna degli Academy Awards seguirà quindi il modello utilizzato un anno fa, scegliendo di proporre una serata senza un conduttore, affidandosi solo alla presentazione delle varie categorie grazie alle star coinvolte. Karey Burke ha dichiarato: "Insieme all'Academy abbiamo deciso che non ci sarà un ... Leggi la notizia su movieplayer

