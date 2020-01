Neanche a fine maggio Alitalia avrà il suo cavaliere bianco (Di mercoledì 8 gennaio 2020) La cifra della precarietà del salvataggio di Alitalia la danno le scadenze. Perché è da queste che si misura la credibilità di un piano, quantomeno la possibilità di tracciare una prospettiva. L’ultima, fissata al 31 maggio, ha già un copione scritto: a quella data la cloche dell’ex compagnia di bandiera non sarà in mano a un nuovo cavaliere bianco. Saranno passati tre anni e tre governi dall’inizio dell’amministrazione straordinaria. Otto tentativi di vendita solo negli ultimi dodici mesi. Il conto dei soldi pubblici spesi salirà a oltre nove miliardi, 145 euro per ogni italiano. “Il closing in quella data è materialmente impossibile”, dice Stefano Patuanelli in audizione alla Camera. È una precisazione che puntella l’impossibilità di rispettare ... Leggi la notizia su huffingtonpost

