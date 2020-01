Mozziconi per coltivare piante e produrre biocarburanti, succede a Capannori (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Da rifiuto a base biodegradabile per la coltivazione di piante ornamentali e arbusti ma anche per ricavare, attraverso l’uso di alghe, biocarburanti. Saranno questi gli usi innovativi dei Mozziconi di sigaretta gettati dai cittadini di Capannori grazie al progetto sperimentale “Focus” (Filter of Cigarettes reUse Safely) che ha preso il via nelle scorse settimane e avrà una durata di tre anni. I Mozziconi saranno raccolti in appositi contenitori situati in luoghi strategici del territorio. “Nel dettaglio – spiega Lorenzo Guglielminetti, coordinatore del progetto – si prevede di riutilizzare i residui delle sigarette come substrato inerte per la crescita di piante ornamentali attraverso tecniche di coltura idroponica. Inizialmente dovranno essere individuate le migliori tecniche di preparazione del materiale inerte“. I residui di sigaretta, infatti, ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

