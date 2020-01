Maria De Filippi svela il suo piccolo segreto a C’è Posta Per Te: le caramelle (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Sabato 11 gennaio ritorna su Canale 5 uno di prime-time più amati e seguiti di sempre: C’è Posta Per Te riparte su Canale 5. Una bella soddisfazione per Maria De Filippi che, da sempre alla guida del programma, rivela che è sicuramente il più impegnativo tra i format che gestisce. Regina indiscussa del sabato sera, però, Maria ha i suoi trucchetti per gestire l’emozione, confrontandosi spesso con storie profonde e difficili. Li svela nell’ultima intervista rilasciata al noto settimanale Tv Sorrisi e Canzoni. Le 3 caramelle di Maria De Filippi Se a Cristoforo Colombo bastavano 3 caravelle per raggiungere le Americhe, a Maria De Filippi bastano 3 caramelle per tenere a bada la scarsa salivazione durante le lunghe storie che racconta a C’è Posta Per Te. È lei stessa a rivelarlo. “Una volta mi si azzerò completamente la salivazione… Da allora le tengo sempre a portata di mano, ... Leggi la notizia su thesocialpost

