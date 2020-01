LIVE Sci alpino, Slalom Madonna di Campiglio 2020 in DIRETTA: Yule precede Kristoffersen e Noel, 9° Moelgg (Di mercoledì 8 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.42 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo da OA Sport. 21.41 Incertissima la battaglia per la Coppa del Mondo di Slalom con Kristoffersen al comando con 242 punti, 2 in più di Noel. Yule è terzo a 190, 8° Moelgg a 105, 9° Vinatzer a 102. 21.40 In classifica generale Pinturault si porta in testa con 475 punti, appena 1 in più del norvegese Kilde. Terzo Kristoffersen a 471, quarto Paris a 454. Ma le prossime gare saranno il gigante e lo Slalom di Adelboden. Poco da fare per l’azzurro, il calendario favorisce Slalomisti e gigantisti. 21.39 Discreta prova di squadra per l’Italia, ma è mancato l’acuto: il podio è rimasto molto distante questa sera. 21.36 Lo svizzero Daniel Yule ha vinto lo Slalom di Madonna di Campiglio per la seconda stagione di fila. Sul podio anche Kristoffersen e ... Leggi la notizia su oasport

zazoomblog : LIVE Sci alpino Slalom Madonna di Campiglio 2020 in DIRETTA: indietro Vinatzer Pinturault rimonta - #alpino… - zazoomnews : LIVE Sci alpino Slalom Madonna di Campiglio 2020 in DIRETTA: si parte subito Tonetti e Gross - #alpino #Slalom… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Slalom Madonna di Campiglio 2020 in DIRETTA: Vinatzer cerca la rimonta - #alpino #Slalom #Madonna… -