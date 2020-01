La Pupa e il Secchione e Viceversa: le pupe (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Brevi cenni biografici sulle pupe de “La Pupa e il Secchione e Viceversa”. Ieri sera, in prima serata su Italia 1, è ufficialmente iniziato “La Pupa e il Secchione e Viceversa”, condotto da Paolo Ruffini, a dieci anni di distanza dall’ultima storica edizione, andata in onda sempre sullo stesso canale. Ma chi sono le pupe … L'articolo La Pupa e il Secchione e Viceversa: le pupe NewNotizie.it. Leggi la notizia su newnotizie

MicheleGiorgini : @Tony969696 In in epoca dove il trash è sempre quasi offensivo in pieno stile Durso questo de la Pupa e il secchione è una bella riscoperta - tatarska_omacka : RT @eliscrivecose: A me nel 2020 la Pupa e il Secchione fa un po’ angoscia, lo stereotipo vecchio di 130 anni del brutto secchione e del be… - alice_gemignani : RT @Una_Gioia_Mai: L'unico programma che meritava di essere riproposto era La Talpa altro che La pupa e il secchione -