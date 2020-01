Iraq condanna raid Iran su basi Usa

condannato gli attacchi dell'Iran sulle due basi militari Usa in Iraq e ha detto di non essere disponibile a vedere l'Iraq "trasformato in un campo di battaglia". Il capo del Parlamento di Baghdad alHalbusi denuncia la "violazione da parte Iraniana della sovranità irachena", condannandola e ribadendo "il rifiuto assoluto a che le parti in conflitto usino lo scenario iracheno per regolare i propri conti".(Di mercoledì 8 gennaio 2020) Il presidente iracheno Salih hato gli attacchi dell'sulle duemilitari Usa ine ha detto di non essere disponibile a vedere l'"trasformato in un campo di battaglia". Il capo del Parlamento di Baghdad alHalbusi denuncia la "violazione da parteiana della sovranità irachena",ndola e ribadendo "il rifiuto assoluto a che le parti in conflitto usino lo scenario iracheno per regolare i propri conti".(Di mercoledì 8 gennaio 2020)

