Iran, precipita aereo ucraino subito dopo il decollo, nessun superstite: 176 morti (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Un Boeing 737 della Ukaine Airlines è precipitato dopo il decollo all’aeroporto internazionale di Teheran Imam-Khomeini. A bordo c’erano 177 persone, 168 passeggeri e nove membri dell’equipaggio: nessuna di loro è sopravvissuta. #Breaking First footage of the Ukrainian airplane while on fire falling near #Tehran pic.twitter.com/kGxnBb7f1q— Ali Hashem علي هاشم (@alihashem tv) January 8, 2020 L’aereo diretto a Kiev sarebbe precipitato per un problema tecnico. Lo ha confermato una fonte ufficiale a Farsnews. رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر درباره #سقوط هواپیمای اوکراینی: بعید می‌دانم کسی در این حادثه زنده مانده باشد. خوشبختانه به منازل مسکونی خسارتی وارد نشده است. pic.twitter.com/FSdTXNsfZB— هلال احمر ایران (@Iranian RCS) January 8, 2020 <#UPDATE State news agency IRNA says 167 passengers and nine crew boarded the Boeing 737, with ... Leggi la notizia su open.online

